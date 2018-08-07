Глава делегации США объяснила обморок участницы форума FISU обезвоживанием

Мы говорим студентам пить больше воды, но они не всегда слушаются, заявила глава американской делегации Лори Томас.

Во вторник, 7 августа, в Красноярске на торжественном открытии форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) американская участница почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь девушке тут же пришли вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин. Позже организаторы встречи сообщили, что американка чувствует себя хорошо.

Томас в разговоре с телеканалом «360» объяснила, что студентам на церемонии некоторое время пришлось стоять на сцене с флагами. В какой-то момент одна участница перегрелась. Она пила слишком мало воды, поэтому не выдержала и упала в обморок. Однако ей быстро помогли, сейчас она уже в порядке.