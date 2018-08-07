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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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15:23   7 Августа 2018
Весь мир

Глава делегации США объяснила обморок участницы форума FISU обезвоживанием

Глава делегации США объяснила обморок участницы форума FISU обезвоживанием

Мы говорим студентам пить больше воды, но они не всегда слушаются, заявила глава американской делегации Лори Томас.

Во вторник, 7 августа, в Красноярске на торжественном открытии форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) американская участница почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь девушке тут же пришли вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин. Позже организаторы встречи сообщили, что американка чувствует себя хорошо.

Томас в разговоре с телеканалом «360» объяснила, что студентам на церемонии некоторое время пришлось стоять на сцене с флагами. В какой-то момент одна участница перегрелась. Она пила слишком мало воды, поэтому не выдержала и упала в обморок. Однако ей быстро помогли, сейчас она уже в порядке.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #красноярск #весь мир #fisu
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