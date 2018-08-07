Украинские силовики убили врачей и водителя санитарного автомобиля в ДНР

В ночь с понедельника на вторник в скорую помощь республики позвонила жительница населенного пункта Набережное, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, к больной выехал автомобиль «Урал» с водителем и двумя медицинскими работниками — женщинами-военными. Машину оборудовали «всеми необходимыми знаками отличия» и обозначили «Урал» как санитарный автомобиль.

Украинские силовики с позиций 93-й бригады обстреляли санитарную машину. Погибли военные врачи и водитель. Безсонов подчеркнул, что автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения.

«Двигался не скрываясь», — добавил представитель ДНР.

Республика призвала международные и правозащитные организации обратить внимание на случившееся. Безсонов добавил, что из умов украинских силовиков в зоне «братоубийственного конфликта» стерлось понятие гуманность.