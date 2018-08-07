Двух российских ходоков отстранили от чемпионата Европы

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранила от участия в чемпионате Европы ходоков Сергея Широбокова и Клавдию Афанасьеву, представляющих Россию, из-за подозрений сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

Об этом сообщили в пресс-службе всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Чемпионат Европы проходит в Берлине с 7 по 12 августа.

В международном соревновании должны были принять участие 30 российских спортсменов в нейтральном статусе, но помимо отстраненных российских ходоков, на прошлой неделе лишили прав на выступление на первенстве прыгуна в высоту, победителя ЧМ-2018 в помещении, Данила Лысенко. Такое решение принято по причине халатности в заполнении системы АДАМС, в результате у Лысенко три раза не смогли взять пробы на допинг.