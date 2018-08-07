Собянин: Метро до Коммунарки заработает до конца года

Столичный мэр сообщил, что в Новой Москве специалисты реализуют уникальный проект, в котором в одном коридоре строится магистраль для автомобилей и линия метро.

Ветка подземки будет пролегать от станции «Саларьева» до «Столбова». Появится четыре новых остановки. Собянин заявил об этом, осматривая ход строительства новой станции «Прокшино», которая войдет в новый участок.

Работы на автомагистрали закончатся уже в сентябре. Прокладка метро должна завершиться до конца текущего года.

По словам мэра, строительство метро до Коммунарки идет стремительно. Местные жители получат прямой доступ к городскому транспорту. К тому же, участок важен не только для Новой Москвы, но и остальных районов города. Власти надеются на улучшение движения на южной части МКАДа, Варшавке и Ленинском проспекте.

Участок метро от «Саларьева» до «Столбова» начали прокладывать в феврале 2018 года. Протяженность подземки здесь — 12 километров.