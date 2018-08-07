Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца сентября

Ранее стало известно, что выкатка Ту-22М3М пройдет 16 августа на Казанском авиастроительном заводе. В компании уточнили, что первый полет ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПАО «Туполев».

Бомбардировщик Ту-22М3 способен поражать наземные и морские цели с разных высот. Он поступил на вооружение ВВС РФ в 1989 году. Всего за все время было создано 268 подобных самолетов. Самолеты Ту-22М3 участвовали в контртеррористической операции на территории Сирии.