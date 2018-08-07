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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Выборы президента Украины. Чего ожидать от избирательного процесса в Незалежной

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14:53   7 Августа 2018
Общество

Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца сентября

Первый полет модернизированного Ту-22М3М состоится до конца сентября

Ранее стало известно, что выкатка Ту-22М3М пройдет 16 августа на Казанском авиастроительном заводе. В компании уточнили, что первый полет ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПАО «Туполев».

Бомбардировщик Ту-22М3 способен поражать наземные и морские цели с разных высот. Он поступил на вооружение ВВС РФ в 1989 году. Всего за все время было создано 268 подобных самолетов. Самолеты Ту-22М3 участвовали в контртеррористической операции на территории Сирии.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #бомбардировщик #армия и опк #ввс рф #ту- 22м3
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