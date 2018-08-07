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 Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

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14:57   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что предприятиям по производству необходимо «быть готовыми к торговле на наших основных рынках», главным из которых является российский.

Такое заявление он сделал исходя из прогнозов, которые говорят, что в скором времени в России поднимутся цены на мясную продукцию. 

«То есть в России мяса нет»,- сделал вывод глава Белоруссии.

Помимо этого, Лукашенко отмечает, что стране не стоит забывать и о внутреннем рынке, а также нацелиться на Китай и Африку, которые будут «потреблять немало».

Напомним, что ранее говорилось о том, что Минск не хочет зависеть только от российского рынка, в связи с чем происходит переориетация рынка и расширение ассортимента.

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Автор: Анна Манц
#россия #белоруссия #лукашенко
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