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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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14:36   7 Августа 2018
Россия

Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице

Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице

Речь идет о четырех детских садах на 900 мест, четырех школах на три тысячи 25 мест и пристройке на 250 мест, передает пресс-служба московского департамента строительства.

По информации департамента, школы и детсады строят за счет городского бюджета. Девять объектов образования откроются в День знаний 1 сентября. В центре столицы на Зоологическом переулке в доме десять откроется детский сад на 125 мест.

На северо-западе Москвы первых учеников примет школа, расположенная на улице Твардовского, а в западном округе на пересечении улиц Волынская и Авиаторов. К концу 2018 года введут в эксплуатацию 15 школ.

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Автор: Анатолий Кубарев
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