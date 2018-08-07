Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице

Речь идет о четырех детских садах на 900 мест, четырех школах на три тысячи 25 мест и пристройке на 250 мест, передает пресс-служба московского департамента строительства.

По информации департамента, школы и детсады строят за счет городского бюджета. Девять объектов образования откроются в День знаний 1 сентября. В центре столицы на Зоологическом переулке в доме десять откроется детский сад на 125 мест.

На северо-западе Москвы первых учеников примет школа, расположенная на улице Твардовского, а в западном округе на пересечении улиц Волынская и Авиаторов. К концу 2018 года введут в эксплуатацию 15 школ.