Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

Во время еще одного расследования специалисты «соберут дополнительные образцы», говорится на сайте правительства Великобритании.

Планируется, что эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят тип нервно-паралитического газа, из-за которого, по версии Лондона, скончался один из жителей Эймсбери, а второй попал в больницу.

Об инциденте в Эймсбери стало известно в начале июля. Тогда была отравлена супружеская пара среднего возраста. Первоначально предполагалось, что они отравились наркотиками. После стало известно, что отправление наступило, когда супруги подержали в руках некий предмет.

Случай получил широкую огласку, так как город находится недалеко от Солсбери, где нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон винит в этом Москву. Российские власти отрицают обвинения, подчеркивая, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.