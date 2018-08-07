Мы в соц.сетях:
Марокко, ЮАР и Индия поучаствуют в «Десантном взводе-2019»

Марокко, ЮАР и Индия поучаствуют в «Десантном взводе-2019»

 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

 Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию
Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

 Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино

Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино
Марокко, ЮАР и Индия поучаствуют в «Десантном взводе-2019»

Марокко, ЮАР и Индия поучаствуют в «Десантном взводе-2019»

 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

 Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию

Белоруссия готовится к экспорту мясной продукции в Россию
Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

Россияне посоветовали Порошенко не беспокоиться о «вмешательстве» РФ в украинские выборы

 Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино

Актер Роберт Рэдфорд решил уйти из кино
14:31   7 Августа 2018
Весь мир

Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

Во время еще одного расследования специалисты «соберут дополнительные образцы», говорится на сайте правительства Великобритании.

Планируется, что эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят тип нервно-паралитического газа, из-за которого, по версии Лондона, скончался один из жителей Эймсбери, а второй попал в больницу.

Об инциденте в Эймсбери стало известно в начале июля. Тогда была отравлена супружеская пара среднего возраста. Первоначально предполагалось, что они отравились наркотиками. После стало известно, что отправление наступило, когда супруги подержали в руках некий предмет.

Случай получил широкую огласку, так как город находится недалеко от Солсбери, где нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон винит в этом Москву. Российские власти отрицают обвинения, подчеркивая, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #политика #весь мир #озхо #эймсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...