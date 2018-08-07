Выдавить Россию из космоса: почему НАСА и Пентагон готовы утопить Маска в долларах

США нацелились на монополизацию внешнего рынка космических пусков. Европейцы почувствовали неладное, наблюдая за вливаниями в Space X.

Илон Маск великий пиарщик. А еще он величайший обманщик современного мира. О том «чего стоят» его инновационные проекты американскому бюджету мы разобрались накануне, а теперь давайте поговорим о том, зачем НАСА упорно сжигает миллиарды на эти, по сути, убыточные для американской казны ракеты.

Провальные 00-е

Они были не у нас, а у американских ракетчиков. Именно выход на мировые рынки дешевых, надежных ракет в том числе и бывших боевых, и начавшиеся восстановительные процессы в экономике России, в считанные годы буквально уложил под них мировой рынок коммерческих космических запусков.

Нет, США не прекратили пуски. Их военные и государственные гражданские программы по освоению космоса никто не отменял и во многом они обслуживались национальным оператором, но рынок коммерции был для них потерян.

Старые американские ракетоносители не могли выдерживать этой конкуренции и во многом проект «Морской старт» на базе советского/украинского «Зенита» был для американцев вынужденной мерой. Поначалу проект был успешным, но затем после нескольких неудач он был свернут и недавно продан опять же «русским».

А еще именно к этому моменту из-за дороговизны было принято решение закрыть программу пилотируемых полетов на многоразовых КК «Спейс Шатл». При этом дальнейшую доставку американских астронавтов в космос осуществляли уже российские КК «Союз».

Большего позора для американцев придумать было трудно. И с этим надо было что-то делать.

Маск и его «дешевые» ракеты

О том, почему и насколько дешевы ракеты компании SpaceX, мы разобрались в прошлый раз. Главные составляющие успеха Маска, это неограниченный бюджет США, бесплатные квалифицированные кадры НАСА.

Справка. До получения первого бюджетного контракта под фактически несуществующую ракету у Маска работало всего 160 человек. Уже через два года более 1000. При этом ровно на столько же за это время уменьшилась численность квалифицированных кадров НАСА.

А еще у SpaceX была фактически полная монополия на внутреннем американском рынке, причем еще на том этапе, когда их «Фалконы» еще не взлетали. Естественно, что получая по 120 миллионов долларов за пуски по программам НАСА и Пентагона, SpaceX вполне может позволить себе демпинговать на внешнем рынке для выдавливания с них своих российских и европейских конкурентов.

Зачем? Чтобы стать монополистом и на внешнем рынке космических пусков. Причем, очень похоже, что это на сегодня является его главной задачей ( а вовсе не доход от деятельности). Чтобы не быть голословным, даем слово Алену Шармо, главе Ariane Group, который очень обеспокоен сложившейся ситуацией, которая по сути оставляет не у дел новую европейскую ракету «Ариан-6». Недавно в интервью немецкому «SPIEGEL» он рассказал, что без помощи европейских правительств ему тоже будет очень трудно бороться с американскими «жуликами»:

SPIEGEL ONLINE: Между тем, пуски SpaceX стоят дешевле.

Шармо: Простите, но это не совсем так. Нужно спросить, почему каждый запуск SpaceX обходится американскому правительству в 100 миллионов долларов, при том, что европейским заказчикам они выставляют куда меньший счет? Почему они так поступают?

SPIEGEL ONLINE: Просто потому, что они могут предложить коммерческим заказчикам, в том числе и немецкому правительству, более дешёвые пуски.

Шармо: Они делают это, чтобы вытеснить Европу из космоса.

Вот оно главное. Илон Маск, и те кто за ними стоят, делают все, чтобы вытеснить Европу и Россию из космоса (да и остальных тоже). И именно для этого американский бюджет сегодня готов выбрасывать миллиарды долларов в виде открытых и скрытых дотаций для корпорации Маска.

А заодно набивать при этом карманы, так как коррупцию в США никто не отменял. Они ту неоспоримые лидеры.

Кстати, деньги, которые были даны на разработку Маску огромны и без них никакого «фалкона» бы никогда не было. Например, разработка современного ракетоносителя среднего класса обходится в сумму около 1 миллиарда долларов, а потому вложенные в разработку ракет SpaceX сотни миллионов долларов безвозвратных средств и скрытые дотации в последующем, это по сути и есть стоимость разработки (плюс наработки НАСА, ушедшие вместе с кадрами). А значит, можно говорить о том, что правительство США просто профинансировало все из своего кармана, чем дало SpaceX колоссальные преимущества перед конкурентами.

А теперь, когда мы разобрались с задачей и механизмах давления, давайте поразмышляем о среднесрочных последствиях происходящего. Что может случиться, если Маску и тем, кто за ним стоит, удастся осуществить задуманное и сорвать разработку в России и Европе новых ракетных космических систем. Еще раз даем слово Алену Шармо:

«Есть и стратегические причины. Германия и Франция хотят сотрудничать в строительстве будущего истребителя. Такой самолет не полетит без космических технологий. Такого поражения мы не можем допустить».

Вот оно что. Если разрушить космическую отрасль России и Европы уже лет через 10-20 они столкнутся с проблемами в разработке сложной военной техники. И американцам это очень хорошо известно, так как они сами на этом уже обожглись. Фактически многие нынешние провалы американских оборонных программ, носят технологический характер и стали следствием того, что несколько ранее руководство страны не уделяло большого внимания разработке новых прорывных проектов в космосе (и не только в нем).

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