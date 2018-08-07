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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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14:26   7 Августа 2018
Весь мир

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Агентство САНА пишет, что сирийские власти осуждают санкции США против Ирана. По мнению властей страны, это односторонние меры, которые идут вразрез с международным правом. 

Лидер США Дональд Трамп ранее объявил, что начал действовать первый пакет санкций. Он заявил, что в ноябре ограничительные меры усилятся. 

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

По словам источника агентства, с помощью санкций Вашингтон пытается подтвердить свою гегемонию и высокомерие после того, как Штаты потеряли доверие всего мира, выйдя из ядерного соглашения с Ираном.

После того, как санкции вступили в силу, Евросоюз заявил о внедрении блокирующего регламента. Он отменяет американские санкции против Ирана на территории ЕС, что позволяет защитить европейские компании, у которых есть бизнес с этой страной.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #экономика #весь мир #санкции против ирана
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