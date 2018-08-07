Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Агентство САНА пишет, что сирийские власти осуждают санкции США против Ирана. По мнению властей страны, это односторонние меры, которые идут вразрез с международным правом.

Лидер США Дональд Трамп ранее объявил, что начал действовать первый пакет санкций. Он заявил, что в ноябре ограничительные меры усилятся.

По словам источника агентства, с помощью санкций Вашингтон пытается подтвердить свою гегемонию и высокомерие после того, как Штаты потеряли доверие всего мира, выйдя из ядерного соглашения с Ираном.

После того, как санкции вступили в силу, Евросоюз заявил о внедрении блокирующего регламента. Он отменяет американские санкции против Ирана на территории ЕС, что позволяет защитить европейские компании, у которых есть бизнес с этой страной.