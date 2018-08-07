Педиатра в Алтайском крае обвинили в халатности

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело в отношении 47-летней врача-педиатра по части второй статьи 109 Уголовного кодекса (непреднамеренное убийство при исполнении профессиональных обязанностей).

Правоохранительные органы сообщили, что в 2016 году местная жительница привезла дочь на прием к доктору. Ребенку тогда исполнился месяц. Детям в этом возрасте для обнаружения заболеваний нужны лабораторные исследования. Врач же их не назначил.

Спустя несколько недель после осмотра ребенок скончался. Причиной стала сердечная недостаточной из-за врожденного порока сердца.

Следствие собрало достаточно доказательств, подтверждаемых результатами судмедэкспертиз. Уголовное дело направлено в суд.