Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

В Соборной мечети в Москве прощаются с убитым в Центрально-африканской республике (ЦАР) журналистом Орханом Джемалем.

С места событий передает корреспондент ИА «Политика Сегодня»

Друзья погибшего сказали несколько слов перед началом молитвы. Они запомнили его как бунтаря и незаурядного человека. Джемаль всегда выступал за связь с прессой и СМИ.

Близкий друг журналиста Максим Шевченко назвал погибшего львом ислама. Орхан оставался мужчиной до конца. Он не боялся смотреть правде в глаза. Он был способен «очистить огонь правды». И сейчас Россия провожает воина и поэта.

После началась джаназа – заупокойная молитва. Гроб с телом Джемаля вынесли из мечети. Допев молитву, все отправились на Хованское кладбище, где журналиста похоронят.