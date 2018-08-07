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Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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14:41   7 Августа 2018
Россия

Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

В Соборной мечети в Москве прощаются с убитым в Центрально-африканской республике (ЦАР) журналистом Орханом Джемалем.

С места событий передает корреспондент ИА «Политика Сегодня»

Друзья погибшего сказали несколько слов перед началом молитвы. Они запомнили его как бунтаря и незаурядного человека. Джемаль всегда выступал за связь с прессой и СМИ.

Близкий друг журналиста Максим Шевченко назвал погибшего львом ислама. Орхан оставался мужчиной до конца. Он не боялся смотреть правде в глаза. Он был способен «очистить огонь правды». И сейчас Россия провожает воина и поэта.

После началась джаназа – заупокойная молитва. Гроб с телом Джемаля вынесли из мечети. Допев молитву, все отправились на Хованское кладбище, где журналиста похоронят.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #общество #цар #орхан джемаль
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