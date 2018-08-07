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14:03   7 Августа 2018
Россия

Умер советский художник Аркадий Шер

Умер советский художник Аркадий Шер

Скончался советский художник, который создал персонажей мультика «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер. Ему было 84 года. О смерти художника сообщила его сестра Светлана Суворова.

Как отметила Светлана на своей странице в Facebook, Шер долгое время тяжело болел. О причинах смерти пока не говорится.

Шер известен тем, как перерисовал в 80-х годах почти всех персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино». Авторами первоначального облика являлись художники Левон Хачатрян и Николай Ерыкалов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #культура #художник #аркадий шер #каникулы в простоквашино
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