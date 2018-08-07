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14:17   7 Августа 2018
Россия

Программу по улучшению жилищных условий для молодых семей продлят в России

Программу по улучшению жилищных условий для молодых семей продлят в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил о том, что программу по улучшению жилищных условий для молодых семей в стране продлят.

Об этом сообщает РИА Новости. Премьер-министр также отметил, что необходимо проанализировать, какие средства на данное направление власти могли бы выделить.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что российские регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета с целью создания групп по уходу за детьми, которым еще не исполнилось три года.

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Автор: Алла Ларионова
#жилье #медведев #политика #молодые семьи
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