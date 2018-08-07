Мы в соц.сетях:
Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

 Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице

Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице
Киев делает из Вышинского предмет торга — адвокат

Киев делает из Вышинского предмет торга — адвокат

 Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве

Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве
Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

 Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана
Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

Журналиста Орхана Джемаля хоронят в Москве

 Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице

Девять новых школ и детсадов откроются в День знаний в столице
Киев делает из Вышинского предмет торга — адвокат

Киев делает из Вышинского предмет торга — адвокат

 Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве

Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве
Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

Лондон пригласил экспертов ОЗХО расследовать инцидент в Эймсбери

 Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана
13:46   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве

Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве

Изменения анонсировал министр обороны Степан Полторак, пишет агентство «Укринформ».

Политик считает, что текущие обращения советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю» необходимо сменить на приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!». Законопроект по смене почти готов. Такую же инициативу зарегистрировали в Раде в феврале 2018 года.

Министр надеется, что депутаты примут предложение после выхода с каникул. По словам Полторака, новое воинское обращение ВСУ будут использовать в ходе парада 24 августа в Киеве.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовала Украинская повстанческая армия*. В ходе Второй мировой войны она боролась против советских воинов на стороне гитлеровской Германии.

*Организация, запрещенная в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #всу #политика #весь мир #полторак #слава украине
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...