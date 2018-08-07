Законодательно утвердить приветствие «Слава Украине» планируют в Киеве

Изменения анонсировал министр обороны Степан Полторак, пишет агентство «Укринформ».

Политик считает, что текущие обращения советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю» необходимо сменить на приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!». Законопроект по смене почти готов. Такую же инициативу зарегистрировали в Раде в феврале 2018 года.

Министр надеется, что депутаты примут предложение после выхода с каникул. По словам Полторака, новое воинское обращение ВСУ будут использовать в ходе парада 24 августа в Киеве.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовала Украинская повстанческая армия*. В ходе Второй мировой войны она боролась против советских воинов на стороне гитлеровской Германии.

*Организация, запрещенная в России.