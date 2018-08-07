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13:46   7 Августа 2018
Россия

Россия контролирует дальневосточные планы Китая — эксперт

Россия контролирует дальневосточные планы Китая — эксперт

Москва и Пекин создадут Фонд регионального развития объемом 100 миллиардов юаней (почти триллион рублей), сообщал глава Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом старший экономист Хэ Чжэньвэй.

Задача фонда — развивать региональное сотрудничество Дальнего Востока с северо-восточным Китаем. Эксперт Василий Михеев считает, что благодаря фонду Москва сможет контролировать стратегические инвестиции и масштабно видеть картину экономического взаимодействия ДВ с КНР.

«Раньше проекты финансировались целевым образом», — напомнил Михеев.

Россия контролирует дальневосточные планы Китая — эксперт

По словам заместителя директора ИМЭМО РАН, сейчас форма меняется и финансирование через совместные фонды позволит анализировать тот или иной проект. Михеев объяснил ФБА «Экономика сегодня», что российско-китайски фонд постепенно наполнится и проекты запустятся. 

«Пока внесли около миллиарда долларов», — отметил эксперт.

Однако у подобных фондов есть проблема — баланс интересов. Многие проекты РФ не интересуют Китай. Фонды, которые Пекин создает с европейскими странами, более активные, добавил Михеев.

«С этим нужно мириться», — резюмировал эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #дв
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