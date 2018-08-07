Кандидат в мэры Москвы Кумин встретился с жителями Зябликово

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился жителями района Зябликово для поиска решения проблемы качества ремонта жилых домов и благоустройства инфраструктуры.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» во вторник.

Жители обратили внимание на то, что кандидату в мэры стоит не забывать о необходимости расширения парковки рядом с домами и организации проезда автомобилей. Кроме того, здесь без учета мнения местных жителей построили супермаркет, где в шаговой доступности от школы продаются сигареты и алкоголь.

Кумин в ответ отметил, что нужно создать единую программу по улучшению жилищных условий жителей столицы, а также выяснить, куда делись средства на некачественно сделанный ремонт.