Киев делает из Вышинского предмет торга — адвокат

Арестованный за госизмену руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский знает, что является заложником ситуации, но ему трудно осознавать, что к нему относятся как к предмету, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Херсонский апелляционный суд 6 августа рассмотрел просьбу защиты сменить арест Вышинского на домашнее заключение. Сам журналист на заседании заявил, что публиковал статьи, в которых его обвиняют, как главный редактор. Более того, под каждым материалом автор подписывал, что мнение издания может отличаться от его личного. Однако судью объяснение не удовлетворило. Суд указал на двойное гражданство обвиняемого с Россией и оставил журналиста под арестом до 8 сентября.

Доманский в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал, что в СИЗО Вышинсткому, конечно, приходится нелегко. Состояние его здоровья оставляет желать лучшего, хотя условия содержания соответствуют принятым на Украине стандартам. Защита в свою очередь пытается максимально облегчить арест журналиста.

Адвокат указал, что на свободе Вышинский пришел бы в норму. Но суд отклоняет все апелляции защиты. Сначала судьи отказались удовлетворить просьбу заменить наказание на домашний арест, затем - переместить подсудимого из стеклянного бокса к адвокату. В итоге Доманский подал жалобу о замене судей.

Он подчеркнул, что у него есть все шансы выиграть процесс. В противном случае защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и рассказать там о содержании журналиста в стеклянном боксе на слушаниях. Дело в том, что это считается в Европе нарушением прав человека и принципа презумпции невиновности.

А пока Вышинскому оказывают всяческую психологическую поддержку. Он никогда не теряет оптимизма, но сложно осознавать, что ты фактически является предметом торга. Что к тебе относятся не как к человеку.

Вышинского задержали на Украине в мае текущего года после обысков в офисе «РИА Новости Украина». Его подозревают в государственной измене. А позже также предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия.