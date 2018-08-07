Соседи Трампа рассказали о его отпуске в летней резиденции

Президент США Дональд Трамп отдыхает в личном гольф-клубе в городке Бедминстер в штате Нью-Джерси. Официально об отпуске президента не сообщалось, но Федеральное управление гражданской авиации США временно ограничило полеты в районе Бедминстера.

С помощью таких мер обычно обеспечивается безопасность президента. Корреспондент RTVI выяснил о жизни соседей резиденции американского лидера. В шести километрах от гольф-клуба Трампа располагается итальянская пиццерия. Владелец заведения итальянец Винченцо рассказал, что знаком с президентом США аж с 2002 года. По его утверждению, Трамп много раз посещал его пиццерию и неоднократно приглашал итальянца в свой гольф-клуб.

Жительница Бедминстера рассказала корреспондентам, что Трамп — тихий и спокойный сосед, который не беспокоит соседей громкой музыкой и поздними вечеринками. Также она добавила, что налоги на недвижимость в городе снижены. Лариса сообщила, что президент любит внезапно появляться на мероприятиях людей, которые арендуют его гольф-клуб. Например, в прошлом месяце он пришел на чужую свадьбу и фотографировался с гостями. Вокруг гольф-клуба Дональда Трампа стерильная зона в 3 мили, ближе подъезжать запрещено. Площадь резиденции занимает 216 гектаров, практически как Монте-Карло.

Американский лидер приобрел эту землю в 2002 году у хозяина автомобильной компании Джона Делореана за 35 миллионов долларов, а потом возвел на ней гольф-клуб. Президент очень любит свою летнюю резиденцию. Население городка всего девять тысяч, в нем очень тихо. Правда, противники Трампа иногда протестуют у публичной библиотеки Бедминстера. Местный житель Брайн Веллосл, который представился экс-охранником миллиардера рассказал, что тот относился к нему «как к джентльмену», никогда не ругался и не проявлял расизма.

Вокруг резиденции Трампа располагаются частные владения. Около гольф-клуба — большое количество предложений по недвижимости. Офицер полиции, охраняющий гольф-клуб, любезно попросил журналистов удалиться, поскольку для доступа необходимо иметь членство. Дорога оказалась перекрыта даже к служебному входу. Появившийся местный житель с собачкой пожаловался корреспондентам на постоянно заходящие на посадку шумные вертолеты. К сожалению, побеседовать внутри гольф-клуба журналистам ни с кем так и не удалось.