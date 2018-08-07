Эксперт призвал руководство соцсетей внимательнее следить за контентом

Компания Mail.ru считает, что практика сажать людей в тюрьму за лайки и репосты слишком жестока. Ее руководство призвало амнистировать всех осужденных.

Стоит помнить, что группе Mail.ru принадлежит социальная сеть «ВКонтакте». Именно с ней связано много скандалов, касающихся экстремистской информации, запрещенных материалов и так далее. При этом у соцсети, в отличие от Facebook, который нанял 20 тысяч человек, которые следят за контентом, есть с этим некоторые сложности.

Общественно-политический деятель, писатель и публицист Юрий Самонкин считает, что проблема экстремистского контента во «ВКонтакте» стоит очень остро, пишет iReactor. По его словам, Mail.ru Group сотрудничает с западными ресурсами, которые якобы отстаивают права людей, а по факту закрывают глаза на проблему экстремизма. Компании необходимо нанять людей, которые будут следить за контентом, блокировать запрещенные и экстремистские материалы.