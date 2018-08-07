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 Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь

Участницам дела об экстремизме необходима экстренная медпомощь
Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

Прекратить автобусное сообщение с Россией призвали на Украине

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14:22   7 Августа 2018
Весь мир

Франция планирует помешать сотрудничеству России и ЦАР

Франция планирует помешать сотрудничеству России и ЦАР

В эту среду, 8 августа, лидеры различных группировок встретятся в Нджамене по инициативе Франции.

По информации издания afriquemedia.tv, цель встречи - опротестовать сотрудничество России и ЦАР. Франция надеется, что таким образом сможет разорвать отношения между странами и вернет Африку под свой контроль. На данный момент в стратегию по дестабилизации ЦАР входят реформы по ограничению, а после и оспорению власти президента.

В сотрудничестве Россия превосходит Фрацию на гуманитарном, политическом и военном уровнях. В этом году из России в Центральноафриканскую Республику для обучения солдат FACA было отправлено 1175 инструкторов. К тому же правительство ЦАР само хочет избавиться от нездоровых отношений с французами и отдает предпочтение РФ. Это, по всей видимости, и заставляет Францию идти на такие решительные поступки. 

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Автор: Анна Манц
#россия #франция #африка #цар
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