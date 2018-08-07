Путина и Лаврова пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии

О приглашении сообщил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов. Его слова привели РИА Новости.

Президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова пригласили отпраздновать десятилетие признания независимости региона. Москва решает, кто поедет на церемонию 26 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию и разрушила часть столицы Цхинвал. Российская сторона ввела войска в регион. Спустя пять дней войны грузинские военные отступили. 26 августа этого же года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.