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13:30   7 Августа 2018
Россия

Путина и Лаврова пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии

Путина и Лаврова пригласили на годовщину признания независимости Южной Осетии

О приглашении сообщил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов. Его слова привели РИА Новости.

Президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова пригласили отпраздновать десятилетие признания независимости региона. Москва решает, кто поедет на церемонию 26 августа.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию и разрушила часть столицы Цхинвал. Российская сторона ввела войска в регион. Спустя пять дней войны грузинские военные отступили. 26 августа этого же года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #лавров #политика #весь мир #южная осетия
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