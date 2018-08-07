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13:18   7 Августа 2018
Весь мир

Сирийские военные отразили нападение террористов в пригороде Латакии

Сирийские военные отразили нападение террористов в пригороде Латакии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) напали на пункт армии САР в поселении Сараф, расположенном на северо-востоке провинции Латакия.

Военный источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные отразили нападение террористов. По его словам, боевики захватили пункт армии на несколько часов, однако военные все равно вернули его под свой контроль.

«Напали сегодня рано утром», — сказал сирийский полевой командир.

Среди террористов есть погибшие и раненые. Министерство обороны РФ сообщало, что российская сторона зафиксировала пять нарушений режима прекращения боевых действий в провинции Латакии во вторник, 7 августа. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #латакия #террористы #пункт
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