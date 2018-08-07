Четырнадцатилетняя девочка пропала в Чувашии

В деревне Малые Кошелеи Комсомольского района Чувашии пропала 14-летняя Екатерина Трофимова. Последний раз ее телефон работал вечером 5 августа, однако подросток не ответила на мамин звонок.

Девочка вместе с младшим братом около 16.00 по местному времени 5 августа пошла выгуливать гусей. Позже к ним пришел старший брат, который сказал Кате возвращаться домой, а сам остался с младшим ребенком. Девочка поехала домой на велосипеде, однако ее так и не дождались.

Друзья Кати утверждают, что не знают, где она может быть.

В полицию на следующее утро обратилась мать девочки. Делом занялись в МВД по Чувашии.