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13:03   7 Августа 2018
Россия

Четырнадцатилетняя девочка пропала в Чувашии

Четырнадцатилетняя девочка пропала в Чувашии

В деревне Малые Кошелеи Комсомольского района Чувашии пропала 14-летняя Екатерина Трофимова. Последний раз ее телефон работал вечером 5 августа, однако подросток не ответила на мамин звонок.

Девочка вместе с младшим братом около 16.00 по местному времени 5 августа пошла выгуливать гусей. Позже к ним пришел старший брат, который сказал Кате возвращаться домой, а сам остался с младшим ребенком. Девочка поехала домой на велосипеде, однако ее так и не дождались. 

Друзья Кати утверждают, что не знают, где она может быть. 

В полицию на следующее утро обратилась мать девочки. Делом занялись в МВД по Чувашии.

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Автор: Виктория Разумовская
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