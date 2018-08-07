РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова создало и испытало уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки.

В научно-производственном центре атомного машиностроения объяснили, что активная зона — «сердце» реактора, где происходит управляемая цепная реакция. «ОКБМ Африкантов» разработал «вечный» ядерный реактор, позволяющий АПЛ не перезаряжаться.

Экс-командующий СФ ВМФ РФ адмирал Вячеслав Попов объяснил, что перезарядка реакторов атомных подводных лодок — операция номер один, занимающая месяц. Боевой состав флота сокращается на единицу. «Вечный» ядерный реактор в разы повысит коэффициент использования подводной лодки, заключил Попов.