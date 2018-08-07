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 Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана

Власти Сирии решительно осуждают санкции США против Ирана
13:11   7 Августа 2018
Весь мир

Трамп предостерег от ведения бизнеса с Ираном

Трамп предостерег от ведения бизнеса с Ираном

Америка возобновила санкции против Ирана, отмененные в 2015 году. Информацию официально подтвердил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте. Он назвал санкции «самыми жесткими из когда-либо введенных».

Также он добавил, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, может забыть о бизнесе с США. Указ, подписанный американским лидером, подразумевает поэтапное восстановление санкций против Тегерана. С 7 августа первый этап санкций коснется торговли ценными металлами и заденет автомобильный сектор Ирана. Второй этап могут реализовать 5 ноября. Он будет связан с энергетическим сектором страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #санкции #иран #трамп #весь мир
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