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13:06   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Парад в честь дня независимости Украины посетят 15 стран

Парад в честь дня независимости Украины посетят 15 стран

Сегодня, 7 августа, стало известно, что 15 стран-партнеров приняли приглашение Украины на парад в честь дня независимости.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции мероприятия.

Глава министерства также отметил, что это будет самым мощным парадом за всю историю празднования независимости. В нем примут участие 4 500 военных, 250 единиц военной техники. В состав смотра войдет 24 подразделения ВС Украины, полиции, Национальной гвардии и прочих силовых оборонных структур.

Президент Украины Петр Порошенко раннее рассказывал, что на 27 годовщине дня независимости впервые примет участие «коробка» женщин-военнослужащих. 

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Автор: Анна Манц
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