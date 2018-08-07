Парад в честь дня независимости Украины посетят 15 стран

Сегодня, 7 августа, стало известно, что 15 стран-партнеров приняли приглашение Украины на парад в честь дня независимости.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции мероприятия.

Глава министерства также отметил, что это будет самым мощным парадом за всю историю празднования независимости. В нем примут участие 4 500 военных, 250 единиц военной техники. В состав смотра войдет 24 подразделения ВС Украины, полиции, Национальной гвардии и прочих силовых оборонных структур.

Президент Украины Петр Порошенко раннее рассказывал, что на 27 годовщине дня независимости впервые примет участие «коробка» женщин-военнослужащих.