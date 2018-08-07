Вирус WannaCry поразил заводы по производству iPhone на Тайване
Работу нескольких предприятий Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которые производят детали для смартфонов iPhone американской компании Apple, пришлось приостановить на три дня из-за разновидности вируса WannaCry, пишет во вторник агентство Bloomberg.
Вирус поразил заводы 3 августа при установке программного обеспечения нового производственного инструмента. Из-за этого работа предприятий в Тайнане, Синьчжу и Тайчжуне приостановилась и возобновилась только в понедельник, 6 августа. Глава TSMC Си Си Вей признался, что сбой шокировал его. Компания установила к настоящему моменту уже несколько десятков тысяч инструментов, но такое случилось впервые.
Тем не менее TSMC рассчитывает, что заражение никак не скажется на ее производительности, и заказ для Apple удастся выполнить вовремя.
Вирус-шифровальщик WannaCry появился в мае прошлого года. Хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. Зараженные компьютеры блокировались, за возвращение доступа преступники просили перечислить им деньги.