Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Следственный комитет РФ по Волгоградской области расследует уголовное дело по факту смерти новорожденного в городе Фролово. 3 августа два подростка нашли тело младенца в реке Арчеде. Ребенок захлебнулся в воде.

О страшной находке подростки сразу же сообщили в полицию. Судмедэксперты установили, что мальчик погиб в результате механической асфиксии, когда его дыхательные пути перекрыла вода. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В результате удалось быстро установить лицо, причастное к случившемуся. В убийстве ребенка подозревают его 25-летнюю мать. Она уже признала свою вину.

Следствие продолжается.