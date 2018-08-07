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12:46   7 Августа 2018
Россия

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Следственный комитет РФ по Волгоградской области расследует уголовное дело по факту смерти новорожденного в городе Фролово. 3 августа два подростка нашли тело младенца в реке Арчеде. Ребенок захлебнулся в воде.

О страшной находке подростки сразу же сообщили в полицию. Судмедэксперты установили, что мальчик погиб в результате механической асфиксии, когда его дыхательные пути перекрыла вода. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В результате удалось быстро установить лицо, причастное к случившемуся. В убийстве ребенка подозревают его 25-летнюю мать. Она уже признала свою вину. 

Следствие продолжается.

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Автор: Виктория Разумовская
#ск рф #смерть #криминал #младенец #волгоградская область
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