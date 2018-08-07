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12:39   7 Августа 2018
Россия

Росатом создает ядерный реактор для Индонезии

Росатом создает ядерный реактор для Индонезии

Экспериментальный многофункциональный высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор малой мощности под названием Reaktor Daya Eksperimental необходим Джакарте для развития атомной отрасли.

Специалисты Росатома разрабатывают проект строительства в Индонезии ВТГР RDE. ОКБМ имени И. И. Африкантова разработало материалы технического проекта реакторной установки Reaktor Daya Eksperimental в 2017 году. АО «Русатом Оверсиз» оптимизирует концептуальный проект реакторной установки RDE, чтобы достичь максимально привлекательного технико-экономического показателя.

Реализация проекта RDE позволит российской корпорации по атомной энергии не только получить референтный энергоблок АЭС с высокотемпературным газовым реактором, но и выйти на международный рынок. На базе технологии ВТГР создадут новый отраслевой продукт и расширят использование атомной энергии в сфере энерготехнологического применения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #росатом #индонезия #ядерный реактор
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