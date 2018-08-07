Росатом создает ядерный реактор для Индонезии

Экспериментальный многофункциональный высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор малой мощности под названием Reaktor Daya Eksperimental необходим Джакарте для развития атомной отрасли.

Специалисты Росатома разрабатывают проект строительства в Индонезии ВТГР RDE. ОКБМ имени И. И. Африкантова разработало материалы технического проекта реакторной установки Reaktor Daya Eksperimental в 2017 году. АО «Русатом Оверсиз» оптимизирует концептуальный проект реакторной установки RDE, чтобы достичь максимально привлекательного технико-экономического показателя.

Реализация проекта RDE позволит российской корпорации по атомной энергии не только получить референтный энергоблок АЭС с высокотемпературным газовым реактором, но и выйти на международный рынок. На базе технологии ВТГР создадут новый отраслевой продукт и расширят использование атомной энергии в сфере энерготехнологического применения.