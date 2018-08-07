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12:22   7 Августа 2018
Россия

Милонов призвал не сажать молодежь за репосты и лайки

Милонов призвал не сажать молодежь за репосты и лайки

Депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице на Facebook высказался по поводу предложения Mail.Ru Group амнистировать всех, кто был осужден ранее за репосты и лайки. По его словам, это хорошая инициатива.

Он напомнил, что в Mail.Ru Group считают, что многие представители правоохранительных и судебных органов «немотивированно жестко» реагируют на мемы.

«И вправду не стоит ломать жизнь подросткам, которые одни по незнанию, другие по глупости сохранили себе на страничку картинку. Речь же идет не только о сроке, но о будущем, карьере», — пишет Милонов. 

Депутат призвал разработать конкретные законодательные нормы, которые будут регулировать этот вопрос. Кроме того, по его мнению, стоит задуматься об инициативах, которые вообще оградят молодых людей от такой информации. Для этого следует привлекать руководство самих соцсетей и возлагать ответственность на них, а не на пользователей.

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #милонов #общество #молодежь
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