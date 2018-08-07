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12:57   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Информагенство БелТА написало заявление о краже информации. Задержаны журналисты конкурирующего издания.

Задержаны главный редактор крупного белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова, а также журналисты Анна Калтыгина и Татьяна Коровенкова. По версии следствия, в течение двух лет они несанкционированно получали информацию, собственником которой является крупнейшее государственное информационное агенство Белоруссии  - БелТА. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Она предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. 

Гендиректор БелТА Ирина Акулович в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказала, что, при обращении в милицию у нее не стояло задачи наказать кого-то лишением свободы. 

«У «БелТА» есть платная подписка на информационную ленту. Об этом знают все. Подписчики первыми получают новости, которых еще нет на сайте. Мы получили жалобы от подписчиков о том, что у них возникали проблемы с авторизацией. То есть кто-то использовал пароли, подключался к ленте и получал информацию нелегально. Я лишь хотела разобраться, поэтому написала заявление в милицию. Задержания - это уже поле действия правоохранительных органов. Я их не комментирую», — пояснила Акулович. 

При этом она добавила, что на данный момент не видит другого способа разрешить ситуацию. 

«Мы сами работаем в информационном поле и считает, что если уж берете информацию, то надо платить за нее», — подытожила гендиректор БелТА.

Сотрудники МВД в ходе проверки установили, что с 2017 по 2018 год совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к новостной ленте БелТА. В результате, агентству причинен «существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия».

 

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Автор: Мария Владимирова
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