Независимая розница злоупотребляет недоливом бензина — эксперт

Вертикально интегрированные сетевые компании следят за репутацией, отметил младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев.

По его словам, если покупатель заподозрил, что автозаправочная станция недоливает бензин, тогда он вправе проверить АЗС самостоятельно. Для этого нужно купить специальное мерное приспособление.

Гордеев рассказал ФБА «Экономика сегодня», что АЗС периодически проверяют надзорные органы после жалоб потребителей или по собственной инициативе. Чаще всего недоливает бензин независимая розница — такие автозаправочные станции наиболее распространены в РФ.

Снижение оптовых цен позволит рознице опустить цены на АЗС. Однако не стоит ждать существенного снижения цен на бензин, отметил эксперт. Гордеев объяснил, что розничные компании постараются компенсировать потери, которые понесли АЗС в предыдущий период, когда продавали топливо в минус.