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12:35   7 Августа 2018
Россия

Мусорные полигоны в Подмосковье ликвидируют до 2021 года — Воробьев

Мусорные полигоны в Подмосковье ликвидируют до 2021 года — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные мусорные полигоны ликвидируют максимум до 2021 года. Такое заявление он сделал в интервью с журналистами ТАСС.

Губернатор уточнил, что раньше таких свалок было 39, сейчас закрыты уже 24, а остальные исчезнут к 2021 году. Воробьев объяснил, что полигоны невозможно моментально закрыть, поскольку нужно убедиться, что 12 строящихся комплексов по переработке отходов (КПО) смогут справиться с поступающим объемом. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье принимает в том числе и столичный мусор,поэтому следует тщательно оценит эффективность КПО. Он рассказал, что три таких комплекса заработают уже к сентябрю этого года.

Нынешняя ситуация такова, что практически 95% бытового мусора превращается в свалки. Переработка отходов на КПО снизит эту часть до 50%. КПО — новая система обращения с мусором в Московской области, основанная на раздельном сборе. Она заработает с 1 января 2019 года.   

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #подмосковье #свалки #кпо
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