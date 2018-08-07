Московский метрополитен готовит новый тематический проект

С конца прошлого месяца на Замоскворецкой линии метро Москвы курсирует тематический поезд «ЦСКА».

ФБА «Экономика сегодня» в пресс-службе столичного метрополитена рассказали о концепции тематических поездов. Запуск состава инициаторы приурочили к 95-летию клуба. В вагонах пассажир может узнать о победах в хоккее, футболе, баскетболе и Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», которое появилось в ЦСКА.

Такой состав один из многих. В московском метро тематические поезда ездили еще в конце 1980х — тогда пассажиры видели вагоны поезда «Народный ополченец». После перерыва в девяностых спецпоезда снова стали появляться на линия столичного метрополитена: «Курская Дуга», «Красная стрела», «Акварель».

Тематика юбилейных и именных составов в последнее время стала еще актуальней. Три года назад ко Дню амурского тигра запустили первый «Полосатый экспресс», потом — поезд, посвященный МЧС и 80-летию столичного метро.

Прошлый год запомнился тематическим составом 110-летия Российского экономического университета имени Плеханова, 870 днем рождения Москвы. Этими и другими тематическими составами столичный метрополитен привлекает как жителей города, так и гостей.

К чемпионату мира по футболу в метро Москвы появились составы с символикой FIFA World Cup Russia 2018. Фанаты, прибывшие в Россию, публиковали снимки вагонов в соцсетях. Фотографии разлетелись по всему миру.

В пресс-службе московского метро сообщили, что болельщикам понравились «футбольные» поезда. Об этом говорят множество фотографий и комментариев. В организации уверены, что им удалось передать футбольное настроение.

Матчи в ходе ЧМ-2018 транслировались на более чем 8,7 тысячи экранов в почти 1900 вагонах метро. Организаторы получили массу благодарностей за устроенную трансляцию.

Информацию об остальных тематических поездах организация держит в тайне. Сейчас прорабатывается новый проект, который станет курсировать в метро уже совсем скоро, заверили в пресс-службе.