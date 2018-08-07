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11:52   7 Августа 2018
Россия

Продление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга признали законным

Продление ареста обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга признали законным

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу адвоката на продление ареста четверым подозреваемым в организации и осуществлении теракта в петербургском метрополитене.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник подорвал бомбу в одном из вагонов, пока поезд ехал между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате происшествия погибли 15 человек. Еще 67 петербуржцев получили ранения разной степени тяжести.

Следственный комитет ранее завершил предварительное расследование, в ходе которого удалось установить, что преступник являлся членом террористического сообщества. Нападение в Петербурге с ним планировали еще четыре радикала. Они создали три взрывчатых устройства: одно подорвали на «синей» ветке метрополитена, второе не сработало, а третье при задержании изъяли и обезвредили правоохранители.

Террористов обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в содействии террористической деятельности, в совершении террористического акта, в незаконном изготовлении оружия и незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

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Автор: Юлия Халус
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