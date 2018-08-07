Ливневая канализация в Сочи, куда упал ребенок, была перестроена

Работники прокуратуры Краснодарского края и Сочи проверяют работу городской ливневки. Попутно они выясняют причины смерти ребенка в поселке Лазаревское. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что участок канализации был ранее перестроен. Желоб закрывался специальным щитом, но в день падения мальчика был открыт. За изменение ливневки ответственен хозяин гостиницы.

Инцидент произошел в пятницу, 3 августа, на улице Октябрьской в поселке Лазаревском. Мальчик семи лет упал в ливневую канаву с дождевой водой. Поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море. Тело ребенка нашли водолазы МЧС.