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11:51   7 Августа 2018
Россия

Ливневая канализация в Сочи, куда упал ребенок, была перестроена

Ливневая канализация в Сочи, куда упал ребенок, была перестроена

Работники прокуратуры Краснодарского края и Сочи проверяют работу городской ливневки. Попутно они выясняют причины смерти ребенка в поселке Лазаревское. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что участок канализации был ранее перестроен. Желоб закрывался специальным щитом, но в день падения мальчика был открыт. За изменение ливневки ответственен хозяин гостиницы.

Инцидент произошел в пятницу, 3 августа, на улице Октябрьской в поселке Лазаревском. Мальчик семи лет упал в ливневую канаву с дождевой водой. Поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море. Тело ребенка нашли водолазы МЧС.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сочи #общество #гибель мальчика в ливневке
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