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Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

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11:51   7 Августа 2018
Весь мир

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что венесуэльские власти имеют доказательства причастности Колумбии к покушению на него. Он добавил, что их обнародуют позже. Об этом Мадуро сообщил в своем Twitter.

Он добавил, что полиция Венесуэлы уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на сегодняшний момент занимается поиском его организаторов.

5 августа была совершена неудачная попытка убийства Николаса Мадуро с помощью дронов, нагруженных взрывчаткой. В результате покушения пострадали семь военных. Венесуэльские власти подозревают в причастности к нападению на президента Колумбию и США.

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Автор: Арсений Аскольский
#покушение #венесуэла #мадуро #колумбия
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