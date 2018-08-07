Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что венесуэльские власти имеют доказательства причастности Колумбии к покушению на него. Он добавил, что их обнародуют позже. Об этом Мадуро сообщил в своем Twitter.

Он добавил, что полиция Венесуэлы уже задержала нескольких исполнителей покушения, и на сегодняшний момент занимается поиском его организаторов.

5 августа была совершена неудачная попытка убийства Николаса Мадуро с помощью дронов, нагруженных взрывчаткой. В результате покушения пострадали семь военных. Венесуэльские власти подозревают в причастности к нападению на президента Колумбию и США.