Им интересно. Кто будет голосовать и наблюдать на выборах мэра Москвы

Эксперты предсказывают заинтересованных избирателей и наблюдателей на выборах мэра Москвы .

Общественная палата Москвы завершила набор волонтеров в корпус наблюдателей на предстоящих 9 сентября выборах мэра столицы. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, обеспечивать независимый и полномасштабный контроль процесса голосования от Общественной палаты будут 4908 человек, из них чуть более двух тысяч люди с опытом — наблюдали на президентских выборах в марте.

Среди опытных наблюдателей — директор Центра политического анализа Павел Данилин. Информагентству «Политика Сегодня» политолог рассказал, что уже три года участвует в таком качестве на выборах различного уровня.

«Это очень важно. Я — общественник, понимаю, как важно помогать людям, которые занимаются наблюдением»,- говорит Данилин.

Заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев отметил, что волонтерами становятся обычные, но неравнодушие москвичи.

«Для нас ценен каждый. С огромным уважением и благодарностью относимся к пожелавшим стать наблюдателем. Благодарны им за то, что найдут время для обучения, и, в конечном итоге, внесут вклад в чистоту и прозрачность голосования», — раскзал Ковалев.

С 15 августа волонтеры корпуса наблюдателей начнут обучение в Московском парламентском центре. Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» и Мосгоризбиркома подробно проинструктируют горожан, как обеспечивать тотальный контроль на выборах мэра Москвы.

И.о. председателя Общественной палаты Москвы на время избирательной кампании, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая в свою очередь особо отметила активных молодых людей в рядах волонтеров. Молодежь — это пока не превалирующая, но очень значительная часть наблюдателей. Для них это интересный социальный опыт, возможность получить новые знания в политике, социологии, объясняет она.

«Политическая активность, ответственность молодежи растет. Это статистический факт. И прошедшие выборы это показали. Молодежь понимает, что те условия которые созданы, обеспечивают абсолютную прозрачность, открытость выборов. А через институт наблюдательства они могут получить компетенции политической, социологической работы. Им это интересно», — констатирует Русецкая.

Скажется ли активность молодежи на явке избирателей 9 сентября? Маргарита Русецкая уверена, что молодых избирателей будет много на участках: они динамичнее, не заняты на дачных участках, хорошо информированы о выборах через интернет.

«Мы часто и много говорим о наших правах, но забываем об обязанностях. А выборы — это как раз обязанность каждого члена общества. Молодежь это понимает. Мне кажется, что работа по обеспечению явки на выборах должна вестись именно в этом ключе — через понимание населением, что это наша обязанность», - делится точкой зрения ректор вуза.

Директор центра политического анализа Павел Данилин прогнозирует явку на выборах мэра в районе 40% ( на выборах в 2013 году было 32,03 %).