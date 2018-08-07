ВКС РФ получат пять самолетов ИЛ-22М11 к 2021 году

Воздушный командный пункт Ил-22 модифицируют в Ил-22М-11 и оснащают самолетным узлом ретрансляции «Сокол».

По информации официального сайта государственных закупок, российские ВКС получать пять самолетов Ил-22М11. Стоимость контракта — миллиарда 600 миллионов рублей. До ноября 2019 года воздушно-космические силы получат два самолета и до конца 2021 года еще три.

Ил-22М-11 — модификация воздушного командного пункта, оснащенного СУРТ «Сокол». Работы проводятся на экспериментальном машиностроительном заводе имени В. М. Мясищева в Жуковском.