Ранее лидер партии Украины «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономика страны держится за счет граждан, работающих за пределами государства и присылающих деньги родственникам на Украину.

Политик сообщила, что за 2018 год таким образом в бюджет страны перечислено около пяти миллиардов евро.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с ФАН назвал оценку Тимошенко достаточной объективной. Очевидно, что экономическую ситуацию на Украине спасают гастарбайтеры. Лидер фракции также объективно оценила действующее руководство страны, но забыла упомянуть, что больше всего экономике вредит разрыв отношений с Россией, считает эксперт.

Усугубляют положение санкции со стороны Киева и контрсанкции Москвы. Кардинальные изменения в положительную сторону возможны, если Украина помирится с Россией, уверен Цеков. Рано или поздно это случится, но чем раньше, тем лучше для обычных граждан страны.

Политика национализма, которую сейчас ведет администрация Киева является путем в никуда. Сенатор считает, что дорога ведет не в 20 век, а даже в 19-й. Когда-нибудь во главе Украины встанут настоящие управленцы, которые поймут, что Россия не просто сосед, а братский народ, который помогал и будет помогать Киеву, заключил Цеков.