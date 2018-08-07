Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве

Французский актер Сами Насери отдыхал в столичном караоке Voice на Тверской улице в воскресенье, 5 августа.

Звезда фильма «Такси» пришел в караоке с братом Ларби, передает газета «Московский Комсомолец». По информации издания, Сами Насери поругался с другими посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в драку.

Актеру ударили по лицу. Насери доехал до института скорой помощи Склифосовского, где его осмотрели врачи. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.