Мы в соц.сетях:
РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

 Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына
Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

 Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику
Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

 Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии
РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

 Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына
Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

 Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику
Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

 Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии
11:19   7 Августа 2018
Россия

Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве

Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве

Французский актер Сами Насери отдыхал в столичном караоке Voice на Тверской улице в воскресенье, 5 августа.

Звезда фильма «Такси» пришел в караоке с братом Ларби, передает газета «Московский Комсомолец». По информации издания, Сами Насери поругался с другими посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в драку. 

Актеру ударили по лицу. Насери доехал до института скорой помощи Склифосовского, где его осмотрели врачи. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #актер #такси #насери
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...