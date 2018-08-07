Звезду фильма «Такси» Насери избили в Москве
Французский актер Сами Насери отдыхал в столичном караоке Voice на Тверской улице в воскресенье, 5 августа.
Звезда фильма «Такси» пришел в караоке с братом Ларби, передает газета «Московский Комсомолец». По информации издания, Сами Насери поругался с другими посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в драку.
Актеру ударили по лицу. Насери доехал до института скорой помощи Склифосовского, где его осмотрели врачи. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Samy Naceri, hvězda francouzské filmové série Taxi, který je v Moskvě víc jak doma, tam dostal po hubě.???? Musel navštívit i nemocnici.https://t.co/StEOlI6QHW— Roman M (@Fbeyeee) 7 августа 2018 г.