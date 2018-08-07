По словам финансового директора компании Uniper, которая является партнером «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2», Кристофера Дельбрюка, реализация проекта идет по плану. Он отметил, что уже началась укладка труб.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Две газовые нитки, которые проложат, будут иметь мощность около 55 миллиардов кубометров в год.

Строительство одобрили Германия, Финляндия и Швеция. Свое согласие еще не дала Дания.

Против строительства газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Власти этих стран либо считают проект политическим, либо боятся, что он навредит их экономике.