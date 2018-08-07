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 Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии
11:23   7 Августа 2018
Весь мир

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

По словам финансового директора компании Uniper, которая является партнером «Газпрома» по строительству «Северного потока — 2», Кристофера Дельбрюка, реализация проекта идет по плану. Он отметил, что уже началась укладка труб. 

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Две газовые нитки, которые проложат, будут иметь мощность около 55 миллиардов кубометров в год. 

Строительство одобрили Германия, Финляндия и Швеция. Свое согласие еще не дала Дания. 

Против строительства газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Власти этих стран либо считают проект политическим, либо боятся, что он навредит их экономике. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #германия #транзит газа #северный поток - 2
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