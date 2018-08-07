Тувинскую журналистку задержали из-за свастики во «Вконтакте»

Журналистку из Республики Тыва Оюму Донгак задержали из-за записи с изображением свастики в социальной сети «ВКонтакте», которые та опубликовала четыре года назад. Об этом журналистка написала на своей личной странице в Facebook.

Донгак в разговоре с журналистами портала TJ рассказала, что ее допрашивают около двух часов. Журналистка сообщила, что ее обвиняют в пропаганде нацизма (20.3 КоАП) за две архивных фотографии из Германии времен Второй мировой войны. На первой изображена толпа немцев, которые размахивают флажками со свастикой (это картинка прикреплена к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс об установлении нацистского режима), на второй — Адольф Гитлер читает за столом газету. Донгак также добавила, что ссылки на конкретные записи 2014 года ей не продемонстрировали, а показали только фото из них, которые и заинтересовали полицию. По словам журналистки, ей угрожают арестом до суда, требуя признать вину.

Оюмаа Донгак возглавляла в Туве штаб Собчак во время выборов президента, сообщает «Тайга.Инфо». Она принимала участие в акциях за возвращение бездомных сирот республики.

6 августа Mail.Ru Group (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками») выступила против осуждения за репост, призвав российские власти к амнистии.