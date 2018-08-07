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11:01   7 Августа 2018
Россия

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

В Москве отреставрируют дом в Елоховском проезде, который уцелел во время пожара 1812 года. Специалисты намереваются успеть до следующего лета.

Дом представляет из себя одноэтажное здание с мезонином на каменном фундаменте. Это редкий образец деревянной застройки, которая была популярна еще до пожара 1812 года.

Реставраторам предстоит укрепить фундамент и кровлю. Кроме того, следует отремонтировать все деревянные конструкции, полностью воссоздать исторический вид фасада и внутренних интерьеров. 

Это здание остается заброшенным с конца 2000-х годов. После реставрационных работ его приспособят под современные нужды.

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Автор: Виктория Разумовская
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