Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

В Москве отреставрируют дом в Елоховском проезде, который уцелел во время пожара 1812 года. Специалисты намереваются успеть до следующего лета.

Дом представляет из себя одноэтажное здание с мезонином на каменном фундаменте. Это редкий образец деревянной застройки, которая была популярна еще до пожара 1812 года.

Реставраторам предстоит укрепить фундамент и кровлю. Кроме того, следует отремонтировать все деревянные конструкции, полностью воссоздать исторический вид фасада и внутренних интерьеров.

Это здание остается заброшенным с конца 2000-х годов. После реставрационных работ его приспособят под современные нужды.