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10:39   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Украинский лидер фактически начал президентскую предвыборную кампанию, пусть и не объявил о ней официально.

Политик на странице в Facebook напомнил, что в следующем году на Украине пройдут очередные выборы главы государства. Голосование определит «темпы и качество» развития страны. По словам Петра Порошенко, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне знают о «подготовке» Москвой вмешательства в украинские выборы.

Президент сообщил, что договорился с коллегами из стран Евросоюза и США координировать работу по «противодействию вмешательства в выборы». Также политик поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести заседание по этой теме.

Официально избирательная кампания на Украине начнется в октябре. Порошенко официально пока не заявлял о желании баллотироваться на новый срок. Выбирать президента украинцы будут 31 марта 2019 года.

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Автор: Павел Никифоров
#порошенко #политика #весь мир #вмешательство в выборы #выборы на украине
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