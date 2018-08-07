Расторгуев оказался в ЦАР из-за скандала с Собчак и Навальным

Выборы президента России этого года поставили под удар карьеру режиссера Александра Расторгуева, заставив его рисковать жизнью, работая с Михаилом Ходарковским.

Во вторник, 7 августа, в Москве на Троекуровском кладбище хоронят погибшего в Центрально-африканской республике (ЦАР) российского режиссера Александра Расторгуева. В этот же день в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в 16:30 по московскому времени состоится прощание с ним.

Но как случилось так, что мужчина вообще оказался в Африке? Подруга режиссера, бывший режиссер телеканала «Дождь» Альбина Кириллова винит во всем скандал, который произошел на президентских выборах между кандидатом Ксенией Собчак и Алексеем Навальным. Собчак, пишет в Facebook та, в день голосования «наносила точные удары, совершенно точно осознавая, что убивает «карьеру» Александра.

Речь идет о бланках для направления наблюдателей на избирательные участки, которые Расторгуев, будучи доверенным лицом Собчак, выписал от ее имени для Алексея Навального. Тот как-то воздействовал на режиссера. Навальный хотел тайно провести по бланкам на участки в Кемеровской области своих наблюдателей. Собчак назвала это фальсификацией, а Александра обвинила в том, что он «ведет себя как мошенник».

После этой истории репутация Расторгуева сильно пострадала. Его, в частности, уволило «Радио Свободы». Тем временем Навальный не захотел его защищать. Он вообще перестал говорить о режиссере.

Кириллова рассказала, что после этого случая Александр долго искал работу. Но никто не хотел с ним сотрудничать. Тогда он решил согласиться на предложение «Центра управления расследованиями», объяснив, что это единственный вариант, который у него остался. Хотя, как уверяет подруга режиссера, Расторгуев никогда не интересовался расследованиями, войной. Это казалось ему скучным. Он создавал фильмы про любовь, человека, личность. Кириллова уверена, друг полностью не осознавал, куда едет.

Однако в ЦУР уверяют, что журналисты сами решили ехать в ЦАР. Речь якобы шла не о командировке, а о «совместном расследовании», где Центр выступал в качестве «партнера». Более того, если бы ЦУР работал сам, то выбрал бы «более дешевые местные силы», подчеркнул Ходарковский.