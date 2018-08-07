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10:14   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Такое мнение выразила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на странице в Facebook.

Политик уверена, что экономическую обстановку в стране может спасти только категория граждан, работающая за границей и пересылающая деньги родственникам на Украину. В течение 2018 года таким образом уже перечислено пять миллиардов евро.

Тимошенко в очередной раз раскритиковала действующую власть. По ее словам, Киев не заботит положение дел внутри государства и не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации.

Плохие дороги власть объясняет спецификой ландшафта и сдвигами грунта, пояснила политик. Пенсию задерживают из-за «разрыва платежей». Коррупция в стране сохраняется из-за не доведенного до ума законодательства, а инфляция — из-за летней жары. Киев не может объяснить только одно — почему верхушке живется хорошо, в то время как обычным людям тяжелее. 

Тимошенко уверена, что власти так же нужно съездить «на заработки» в другие страны.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #тимошенко #весь мир
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