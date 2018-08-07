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10:23   7 Августа 2018
Россия

Две московские поликлиники получили гранты на 15 миллионов рублей

Две московские поликлиники получили гранты на 15 миллионов рублей

В Москве лучшими поликлиниками по итогам второго квартала 2018 года признали городскую поликлинику №68 и детскую городскую поликлинику №58. За это власти столицы выделили им гранты на 15 миллионов рублей.

На официальном сайте мэрии города говорится, что при оценке медучреждений внимание обращалось на отзывы пациентов, которые описывали работу врачей, а также качество оказания медпомощи, порядок в кабинетах и процедурных. Кроме того, оценивались и другие параметры, которые влияют на комфорт людей, пребывающих в больнице. 

Взаимодействие руководства медучреждений и пациентов помогает первым совершенствоваться, формировать удобную среду, учитывать пожелания больных. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #медицина #здравоохранение #поликлиники #москвасейчас
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