Две московские поликлиники получили гранты на 15 миллионов рублей

В Москве лучшими поликлиниками по итогам второго квартала 2018 года признали городскую поликлинику №68 и детскую городскую поликлинику №58. За это власти столицы выделили им гранты на 15 миллионов рублей.

На официальном сайте мэрии города говорится, что при оценке медучреждений внимание обращалось на отзывы пациентов, которые описывали работу врачей, а также качество оказания медпомощи, порядок в кабинетах и процедурных. Кроме того, оценивались и другие параметры, которые влияют на комфорт людей, пребывающих в больнице.

Взаимодействие руководства медучреждений и пациентов помогает первым совершенствоваться, формировать удобную среду, учитывать пожелания больных.