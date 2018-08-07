Производители предупредили о росте цен на колбасу

Дело в том, что стоимость сырья в этом году резко выросла, пишут во вторник «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний «Останкино», «Дымов» и «Продо».

Свинина, являющаяся основным сырьем мясопереработки, традиционно дорожает летом. Это объясняется популярностью данного вида мяса в этот период: люди часто выезжают на природу пожарить шашлыки и прочее. Однако в этом году стоимость свинины выросла больше, чем обычно. Например, свиная лопатка с январе 2018 года подорожала на 53%. За тот же период прошлого года цена на лопатку выросла всего на 17%. Более того, только с 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20%.

Цены растут и на другое сырье. Стоимость курятины с мая по август выросла на 25%, индюшатины - на 40%, а говядины с декабря прошлого года - на 15%. Хотя обычно данное мясо дешевеет летом.

Эксперты рассказали, что влияют на стоимость сырья сразу несколько факторов. Во-первых, запрет на ввоз в РФ мяса из Бразилии. А кроме того, вспышки африканской чумы свиней и аномальная жара в Центральной России.

Если оптовые цены на свинину не снизятся, то потребительская продукция может подорожать на 5-12%.